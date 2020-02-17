Туреччину завалює снігом: замети заблокували десятки доріг [ Редактировать ]
Тривають снігопади на південному сході Туреччини. Снігом засипало провінцію Сіїрт. У різних районах 13 населених пунктів відрізало від світу, замети заблокували 30 доріг.
Поки сільські шляхи почистять, водіїв просять не виїжджати з дому, а за такої потреби подбати про тягові канати, якими можна було б відбуксувати автомобіль.
Хуртовини замітають деякі регіони Туреччини з початку лютого. Двічі сходили лавини, загинуло понад 40 людей.
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