Хуртовини замітають деякі регіони Туреччини з початку лютого

Тривають снігопади на південному сході Туреччини. Снігом засипало провінцію Сіїрт. У різних районах 13 населених пунктів відрізало від світу, замети заблокували 30 доріг.

Поки сільські шляхи почистять, водіїв просять не виїжджати з дому, а за такої потреби подбати про тягові канати, якими можна було б відбуксувати автомобіль.

Хуртовини замітають деякі регіони Туреччини з початку лютого. Двічі сходили лавини, загинуло понад 40 людей.