Громадянки Фінляндії можуть служити у війську як добровольці

Сусідство з РФ змушує фінів переглядати підхід до власної армії. В країні можуть запровадити жіночий призов. Таку ймовірність готовий розглянути міністр оборони країни Антті Кайкконен.

За даними місцевих ЗМІ, у парламенті створили робочу групу за участі представників усіх партій для підготовки реформи оборонних сил.

У міністерстві оборони сподіваються, що депутати порушать питання призову для жінок. Громадянки Фінляндії можуть служити у війську як добровольці, але наразі у призові не задіяні.