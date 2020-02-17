У Фінляндії хочуть повернути призов жінок до армії [ Редактировать ]
Сусідство з РФ змушує фінів переглядати підхід до власної армії. В країні можуть запровадити жіночий призов. Таку ймовірність готовий розглянути міністр оборони країни Антті Кайкконен.
За даними місцевих ЗМІ, у парламенті створили робочу групу за участі представників усіх партій для підготовки реформи оборонних сил.
У міністерстві оборони сподіваються, що депутати порушать питання призову для жінок. Громадянки Фінляндії можуть служити у війську як добровольці, але наразі у призові не задіяні.
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