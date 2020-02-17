Китай запустив виробництво ліків проти коронавіруса [ Редактировать ]
У Китаї почали виробляти ліки від вірусу COVID-19. Препарат, який вважають ефективним у боротьбі з коронавірусом, схвалило Державне управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами.
Уперше медикамент дозволили внести в перелік ліків для терапії хвороби. За останніми даними, від атипової пневмонії, спричиненої COVID-19, померло 1775 людей.
Підтверджених випадків зараження в Китаї сімдесят одна тисяча. Причому медики фіксують уповільнення епідемії. А вилікувати вдалося майже одинадцять тисяч пацієнтів.
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