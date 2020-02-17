В Киевской области в городе Белая Церковь случилось происшествие. Известно, что двое парней напали на прохожую женщину. Один из них несколько раз ударил ее ножом и изнасиловал, а второй - наблюдал за происходящим, а потом забрал телефон пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Раненая женщина смогла самостоятельно добраться домой. Там она вызвала "скорую"и полицию. Ее саму пришлось госпитализировать.

Правоохранителям удалось задержать нападавших. Ими оказались двое местных жителей 18-ти и 19-летнего возраста. Они признались в содеянном и предоставили показания.

По данному факту открыты три уголовных производства: по части 1 статьи 186 (грабеж), по части 1 статьи 187 (разбой) и по части статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Младшему злоумышленнику, который украл у женщины мобильный телефон, инкриминируют грабеж. Его старший товарищ подозревается в совершении разбойного нападения и изнасиловании.

Ранее сообщалось, что в Николаеве двое детей жестоко изнасиловали инвалида, а также отец несколько лет насиловал дочь. Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.

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