По итогам 2019 года николаевский порт "НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, уплатил 345,6 миллионов гривен налогов и сборов в бюджеты разных уровней. Об этом говорится в пресс-релизе порта, распространённом Group DF.

В сообщении говорится, что отчисления "НИКА-ТЕРА" в государственный бюджет за 2019 год выросли на 56% и составили 290,9 млн гривен. В тоже время платежи в местный бюджет увеличились примерно на 20% до 54,7 миллионов гривен.

"Наш бизнес растет, в прошлом году нам удалось реализовать производственные планы, достигнув рекордных объемов перевалки. Вполне логично, что от развития бизнеса выигрывает регион. Сумма отчислений в бюджеты разных уровней почти на 50% превысила аналогичный показатель 2018 года, - прокомментировал начальник порта "МСП НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев.

- Выиграли муниципалитет, область. Выиграли люди - жители Николаевской области и сотрудники нашего предприятия. Рост отчислений связан не только с увеличением производственных показателей порта. Позиция нашего акционера - инвестировать в порт и создавать достойные условия работы. Логично, что увеличение фонда оплаты труда приводит к росту отчисления в местный бюджет".

Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF, в своем эксклюзивном комментарии "Подробностям", подчеркнул, что порт растет в два раза быстрее рынка по трем причинам.

"Первая причина - это значительные инвестиции, которые Дмитрий Фирташ сделал в предприятие. Вторая - эффективный менеджмент. И третье - правильная стратегия".

В 2019 году грузооборот порта "НИКА-ТЕРА" составил рекордные 8,6 млн тонн, что обеспечило прирост перевалки в 48%.