В понедельник, 17 февраля, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

Как отмечают в ВОЗ, более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

"Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - говорится в сообщении.

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

"И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т.ч. дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность", - добавили в ВОЗ.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.