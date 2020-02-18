Сніговий шторм пронісся американськими штатами Міннесота і Вісконсин. Подекуди за ніч випало до двадцяти сантиметрів снігу, замело дороги, що ускладнило рух.

Через ожеледицю у трьох містечках сталися аварії на автошляхах, ще у двох населених пунктах частково зникла електрика. Про потерпілих повідомлень поки що немає. А от південь США підтопило.

У штаті Міссісіпі через дощі, що тривають кілька днів, річка вийшла з берегів і залила навколишні території. Мешканців низин примусово евакуювали щонайменше на тиждень, на місці працюють 16 груп рятувальників.