В возрасте 15 лет актриса, которая снялась в "Королева Катве", умерла. Об этом сообщает tochka.ne со ссылкой на СМИ Уганды.

Девушка прославилась ролью в диснеевском фильме, где работала с Люпитой Нионго и Дэвидом Ойелоуо. После съемок у Никиты Перл Валигвы диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

Стоит отметить, что режиссер ленты Мира Наир в 2016 году организовала сбор средств на лечение подростка, поскольку в Уганде не было нужного оборудования, а семья Никиты не могла оплатить операцию самостоятельно.

Актрису прооперировали в 2017 году. Однако болезнь взяла верх и в 2019 году у Валигвы началась ремиссия.

Напомним, умерла звезда легендарного сериала "Секс в большом городе".

Ранее сообщалось, умер сооснователь легедарной группы "Ляпис Трубецкой".

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