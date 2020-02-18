В центре Киева нашли труп и мужчину при смерти [ Редактировать ]
Во вторник утром, 18 февараля, в Киеве в подвальном помещении дома по улице Тургеневской 35б дворник обнаружил двух мужчин без признаков жизни. Об этом сообщает "Информатор".
Дворник сразу же вызвал скорую и полицию.
Как оказалось, один из найденных мужчин был уже мертв. "Судя по тому, что его тело приобрело темный цвет, он скончался уже давно", - говорится в сообщении.
Второго мужчину в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Чтобы его извлечь из бойлерной, медикам понадобилась помощь спасателей. Сколько времени он пролежал возле трупа – неизвестно.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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