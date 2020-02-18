Во вторник утром, 18 февараля, в Киеве в подвальном помещении дома по улице Тургеневской 35б дворник обнаружил двух мужчин без признаков жизни. Об этом сообщает "Информатор".

Дворник сразу же вызвал скорую и полицию.

Читайте также В Киеве мужчина убил тещу и спрятал труп в подвале

Как оказалось, один из найденных мужчин был уже мертв. "Судя по тому, что его тело приобрело темный цвет, он скончался уже давно", - говорится в сообщении.

Второго мужчину в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Чтобы его извлечь из бойлерной, медикам понадобилась помощь спасателей. Сколько времени он пролежал возле трупа – неизвестно.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на футбольном поле нашли труп.

Также читайте о том, что в Кривом Роге мужчина зверски убил двух пенсионерок.