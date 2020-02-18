Финалиста национального отбора на Евровидение-2020 Дэвида Аксельрода обвинили в обмане и мошенничестве. Соответствующий пост накануне второго полуфинала нацотбора опубликовала на своей страничке в Facebook экс-продюсер певца Анжелика Буркина.

По ее словам, Дэвид Аксельрод, который ранее выступал под именем Владимир Ткаченко, сменил имя и фамилию не в память о пропавшем дедушке, а чтобы не отдавать долги.

"Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и обманщика. Многие в шоу-бизе знают, что сотрудничали мы с Владимиром/Дэвидом на протяжении н-го количества лет. Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа на песню "Тебя выбираю", костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor - на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта "Х-фактор". Речь идет про 10 тысяч долларов - это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было намного больше!" - написала Буркина.

Она утверждает, что Владимир Ткаченко принял решение сменить имя и фамилию, чтобы не отдавать долги.

Буркина выразила мнение, что Дэвид Аксельрод не достоин представлять Украину на Евровидении.

"На мой взгляд, страну на песенном конкурсе должен представлять участник, который может искренне взаимодействовать с публикой, выстраивать грамотную коммуникацию с медиа, журналистами и другими делегациями. Но это не про Владимира/Девида. Ну не может страну представлять человек, у которого полностью отсутствуют моральные принципы", - написала она.

Сам Дэвид Аксельрод пока никак не прокомментировал скандальный пост своего экс-продюсера. Жена и нынешняя продюсер певца Алена Мозговая в интервью "Фактам" сказала, что скандал надуманный и связан с выходом артиста в финал нацотбора.

К слову, уже в эту субботу, 22 февраля, в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение-2020, в который, по результатам двух полуфиналов, вышли шесть исполнителей.