Росія програла справу ЮКОС у Гаазі [ Редактировать ]
Росія програла суд у Гаазі проти колишніх акціонерів нафтової компанії ЮКОС. Москву зобов'язали виплатити їм 50 мільярдів доларів. У Мін'юсті РФ вже заявили - рішення оскаржать.
Компенсацію колишнім акціонерам ЮКОС Міжнародний третейський арбітраж в Гаазі присудив ще 2014 року. Суд визнав, що фактично Росія незаконно націоналізувала компанію. У квітні 2016 року це рішення скасував Окружний суд Гааги. Засновник ЮКОС Михайло Ходорковський не входив до числа акціонерів, які подали позов проти Росії.
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