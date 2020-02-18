Росія програла суд у Гаазі проти колишніх акціонерів нафтової компанії ЮКОС. Москву зобов'язали виплатити їм 50 мільярдів доларів. У Мін'юсті РФ вже заявили - рішення оскаржать.

Компенсацію колишнім акціонерам ЮКОС Міжнародний третейський арбітраж в Гаазі присудив ще 2014 року. Суд визнав, що фактично Росія незаконно націоналізувала компанію. У квітні 2016 року це рішення скасував Окружний суд Гааги. Засновник ЮКОС Михайло Ходорковський не входив до числа акціонерів, які подали позов проти Росії.