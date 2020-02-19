"Залізна людина" у небі над Дубаєм

"Залізна людина" у небі над Дубаєм. Французький екстремал Вінс Реффет у реактивному костюмі піднявся на висоту 2 кілометри над містом.

Його літальний механізм оснащений крилом із вуглецевого волокна і чотирма двигунами. Розігнатися можна до 400 кілометрів на годину. У небі француз провів близько трьох хвилин. Потім на парашуті спустився на землю. Хоча політ видається невимушеним, позаду - години тренувань. Реффет відпрацьовував повітряне шоу півсотні разів.