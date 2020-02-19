Интенсивный бой на Донбассе: в ОБСЕ сделали заявление [ Редактировать ]
18 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов в районе Золотого, где накануне произошел бой. Об этом сообщила пресс-служба миссии.
Утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала "существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов.
Ориентировочно в 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотник дальнего радиуса действия.
"В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника", - отметили в пресс-службе, уточнив, что всю информацию предоставят в отчетах.
Ранее мы писали о том, что вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
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