18 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов в районе Золотого, где накануне произошел бой. Об этом сообщила пресс-служба миссии.​

Утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала "существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов.

Ориентировочно в 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотник дальнего радиуса действия.

"В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника", - отметили в пресс-службе, уточнив, что всю информацию предоставят в отчетах.

Ранее мы писали о том, что вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.