Во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе. Так, в России отказались комментировать ситуацию до выяснения деталей столкновения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы", - сказал он.

Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие.

При этом Песков категорически отверг допущение о том, что Москва также несет ответственность за произошедшее.

В свою очередь, в посольстве США в Украине призвали Россию соблюдать минские и нормандские обязательства.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои минские и нормандские обязательства", - говорится в Twitter посольства.

Тем временем, МИД Украины, призвало мировое сообщество осудить эту эскалацию.

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", - написала спикер МИД Екатерина Зеленко в Twiiter.

В свою очередь, представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз об эскалации, призвав партнеров к решительной реакции.

"Очередная циничная атака России на Донбассе. Сегодня силы РФ и поддерживаемые ею силы начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо ранены", - написал в Twitter посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

Как сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, Украина сегодня поставит вопрос обстрелов на Донбассе на заседании Совета безопасности ООН.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня",- написал Николенко в Facebook.

Начало заседания состоится в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".