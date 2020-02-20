Стрілянина у Німеччині: поліція знайшла тіло підозрюваного [ Редактировать ]
Щонайменше дев'ять осіб загинули, п'ятеро були поранені внаслідок стрілянини у місті Ханау - на заході Німеччини. Припускають, що нападників було кілька. Вони відкрили вогонь по відвідачах двох кальянних у різних частинах міста, після чого втекли на авто.
За кілька годин поліція знайшла тіло підозрюваного без ознак життя в його оселі в Ханау, там же виявили ще одне тіло. Що спонукало чоловіка вчинити масову стрілянину - невідомо.
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