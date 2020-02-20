Літак із Уханя приземлився у Харкові: пасажирів повезуть до Нових Санжарах [ Редактировать ]
Літак з китайського міста Ухань годину тому вилетів з аеропорту Бориспіль. Там він сідав на дозаправку. Чому так довго триває епопея з китайським рейсом? Розпитаємо у Олександра Васильченка. Олександре, вітаю, розказуй.
- Нам вдалося побачити приземлення та відправлення літака у Харків. З евакуацію вийшла справжня детективна історія. Спочатку борт очікували у Борисполі, а згодом з'ясувалося - літак направлявся у Харків. Але там був сильний туман, тому літак годину кружляв біля кордону області та згодом змушений був прилетіти у Бориспіль. Вже на землі пасажирам ще раз перевірили температуру. В МВС завірили, всі ті, хто знаходяться на облавку здорові.
Дякую. Це був Олександр Васильченко, який із самого ранку чергує в аеропорту Бориспіль.
Зараз на зв'язку зі студією новин наша харківська кореспондентка Світлана Шекера. Від неї дізнаємося найсвіжішу інформацію. Світлано, вітаю, тобі слово.
- Літак приземлився у 11:50. Біля посадкової смуги з самого ранку чергують три бригади швидкої допомоги, одягнуті у захисні костюми. Лікарі за необхідністю можуть перевірити стан здоров'я пасажирів.
"Бригада екстреної медичної допомоги чергує тут з 5.00 ранку. Ми змінились о дев'ятій ранку. Зараз знаходимося тут в режимі очікування, я думаю, все буде добре", - говорить Анастасія Гришко, лікар екстреної медичної допомоги.
"Там медики есть на борту, по их информации, температурящих нет, и ни у кого признаков заболевания нет. Но тем не менее поскольку заболевание отличается быстротой развития, мы планировали провести термометрию по прибытию борта и если бы были выявлены температурящие граждане, не важно, наши или иностранные, мы планировали их разместить в специальном боксированном отделении", - говорить Олександр Галацан, радник заступника голови Харківської ОДА.
До терміналу пасажири не заходитимуть, усі паспортні процедури пройдуть у літаку. За необхідністю українців ще раз оглянуть медики. Далі їх посадять у п'ять автобусів і повезуть до Полтавської області. Українців розмістять у медцентрі Нацгвардії у Нових Санжарах. Там вони проведуть 14 діб карантину.
Ще раз нагадаю - усі пасажири та члени екіпажу літака з Уханю пройдуть 14-тиденний карантин у медичному центрі Нацгвардії у Полтавській області. Ось коментар глави МВС Арсена Авакова.
"Вероятность каких либо последствий крайне невысокая. Поэтому, пожалуйста, не надо впадать в панику, не нужно противиться полицейским. Нацгвардия, полиция, СБУ- все наши органы выполнят все необходимые функции в любом случае", - запевнив Аваков.
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