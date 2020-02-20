В четверг, 20 февраля, в аэропорту "Борисполь" министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что у нескольких снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая в итоге не выявили коронавирус. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, в Китае при прохождении контроля нескольких человек сняли с рейса.

"Мы их не взяли, потому что были подозрения у врачей на то, что у них повышенная температура. По предварительной информации, уже ясно, что эти люди все-таки не заражены были, просто имели недомогание", - добавил Аваков.

Напомним, 20 февраля самолет из Уханя вылетел в Украину и больше часа кружил над страной, после чего приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После он вылетел в Харьков и удачно там приземлился.

Далее прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Отметим, что в терминал аэропорта прибывшие пассажиры не заходили, все необходимые процедуры они прошли в самолете.