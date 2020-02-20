В четверг, 20 февраля, из аэропорта Харькова выехала колонна с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран. Об этом сообщают местные СМИ.

Все пассажиры самолета из китайского Уханя погрузились в автобусы и в сопровождении автомобилей полиции и выдвинулись в Полтавскую область. На момент отправления у всех эвакуированных были стабильные показатели здоровья.

Пассажиров и экипаж самолета сопровождали киевские медики, а перед вылетом у одной из женщин ненамного повысилась температура. По прилету ее осмотрели, состояние у всех прибывших удовлетворительное. При этом сообщается, что женщина, у которой была повышенная температура, не является гражданкой Украины.

Вещи пассажиров дезинфицировали, багаж доставят отдельной машиной.

Напомним, 20 февраля самолет из Уханя вылетел в Украину и больше часа кружил над страной, после чего приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После он вылетел в Харьков и удачно там приземлился.

Далее прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Отметим, что в терминал аэропорта прибывшие пассажиры не заходили, все необходимые процедуры они прошли в самолете.