Юрий Бойко: ситуация с эвакуацией из Китая - приговор всем горе-реформаторам системы здравоохранения [ Редактировать ]
Ситуация с эвакуацией из Китая - приговор всем горе-реформаторам системы здравоохранения. Об этом сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя ситуацию с эвакуацией украинских граждан из Китая в связи с эпидемией коронавируса.
Он отметил, что протесты в разных регионах против размещения эвакуированных - это свидетельство недоверия людей к сегодняшней власти, в том числе и руководству Минздрава.
"Чиновники не могут гарантировать, что не произойдет вспышки заболевания. Во власти нет авторитетных специалистов, которые могу объяснить людям на местах, как их защитят. Конечно, мы должны были позаботиться о наших гражданах. Но кто в правительстве принял решение, что мы должны эвакуировать еще и иностранцев, нести ответственность за их жизни и сделать Украину транзитной карантинной зоной? Люди прекрасно знают, во что превратили отечественную медицину горе-реформаторы своими экспериментами. Люди волнуются и протестуют", - сказал Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что главная проблема в украинском здравоохранении - это хаос в отрасли из-за продолжающейся медреформы.
"Санэпидслужбу, которая располагала средствами для локализации и предотвращения возможных эпидемий, ликвидировали. Нужно искать специалистов, восстанавливать эту систему и прекращать бардак и хаос в медицине. Властям нужно не людей осуждать за то, что они волнуются за свое здоровье и здоровье своих близких, а навести порядок в медицине и отменить бездарную реформу", - акцентировал Юрий Бойко.
По мнению политика, необходимо срочно менять состав штаба по борьбе с коронавирусом, включать туда специалистов, которые могут оперативно внедрить все передовые международные наработки по профилактике и противодействию эпидемии, подготовить необходимые ресурсы и персонал. Именно компетентные действия профессионального штаба остановят панику, спровоцированную властью.
"Мы считаем, что за такую подготовку и проведение эвакуации чиновники должны ответить своими должностями. Безответственное правительство должно быть отправлено в отставку", - резюмировал Сопредседатель партии.
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