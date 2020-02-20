Во Франции разрабатывают павербанк для электромобилей [ Редактировать ]
Французский стартап EP Tender начал разработку прицепа-павербанка для электромобиля. С его помощью можно будет заряжать авто на ходу. Об этом сообщает electrek.
По словам гендиректора EP Tender Жана-Батиста Сегара, основная цель устройства - помочь водителям электромобилей, которые ездят на длинные расстояния.
"Зарядных станций пока не так много, как хотелось бы, поэтому владельцы электрокаров часто ограничены в своих перемещениях", - отметил он.
Купить такой павербанк можно будет купить за 11 тысяч долларов, компания также планирует сдавать их в аренду на маршрутах, которые не оборудованы зарядными станциями.
Представители компании заявили, что модернизировать существующие модели электромобилей для работы с прицепами можно за 650 долларов. Стартап ведет переговоры с Renault, Citroen и Peugeot.
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