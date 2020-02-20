Швейцарцы начнут печатать шоколад на 3D-принтере [ Редактировать ]
В Швейцарии начнут массово печатать шоколад на 3D-принтере. Об этом сообщает Business Insider.
Швейцарская компания Barry Callebaut заявила, что может производить шоколад с помощью 3D-печати на студии Mona Lisa.
Студия сможет печатать шоколад и, по сообщениям компании, является первой в мире по производству 3D-шоколада.
"Barry Callebaut заявила, что студия способна печатать тысячи экземпляров одновременно с "сделанным на заказ внешним видом". Она добавила, что услуга сначала будет доступна в некоторых европейских странах", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что шоколад, напечатанный на 3D-принтере, существует уже много лет, но пока еще не стал широко доступным, поскольку не была реализована технология для массового производства. Новая технология позволит создавать 3D-объекты за несколько секунд.
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