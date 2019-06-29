Электрокары двигаются практически бесшумно, особенно на низких скоростях. С 1 июля в Евросоюзе вступает в силу закон, который обязывает электромобили шуметь при движении на скорости ниже 20 км/ч. Это необходимо для безопасности дорожного движения.

Пока производители думают над тем, какие внешние звуки добавить своим электрокарам, баварцы решили добавить в свои BMW акустическое сопровождение для водителей. Компания решила подойти к этому вопросу творчески и договорилась с Хансом Циммером, написавшим саундтреки к фильмам "Начало", "Трилогия Темного рыцаря", "Король Лев", "Пираты Карибского моря" и многим другим. Об этом сообщает издание Electrec.

Лауреат Оскара, композитор, получивший премию Грэмми, Ханс Циммер будет работать со звуковым дизайнером BMW Ренцо Витале для разработки звука для концепта BMW Vision M NEXT, который скоро будет представлен, а также для будущих электромобилей BMW.

Тишина хода электрокаров часто упоминается как главное преимущество электрической мобильности. Однако по мере увеличения ассортимента электрифицированных моделей у водителей ослабевает эмоциональная составляющая вождения. Под брендом "BMW IconicSounds Electric" будет создано звуковое сопровождение для будущих электромобилей от BMW.

"Я всегда был поклонником BMW. Когда я был ребенком, я узнавал, что мама возвращается домой по звуку ее BMW. Я очень рад, что у меня появилась возможность создать звук будущего электромобиля BMW и создать эмоции для будущего вождения электромобилей", - сказал Циммер.

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