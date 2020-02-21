В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись соотечественники из китайского Уханя. Их забрали на борту самолета авиакомпании SkyUp. В компании сообщили, что самолет пригоден для следующих перелетов.

На борту можно летать, и он будет работать в привычном режиме. Его обработали сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

В самолете поменяют все фильтры системы кондиционирования, которые были при полете украинцев из Китая. Они сделают все в соответствии с рекомендациями компании-производителя.

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Всего через сутки Boeing 737-700 NG с регистрационным номером UR-SQD вернется в работу.

Члены экипажа были переодеты в защитные костюмы и маски, а пассажиры находились в специально оборудованной зоне.

Мы писали о том, что во время протестов пострадали 9 полицейских. Протестующие бросали камни в полицию и автобусы.