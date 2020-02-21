Возвращение украинцев и протесты в Новых Санжарах: новости за 20 февраля [ Редактировать ]
Главные новости / Фото: pixabay
В Украине за последние сутки произошло много важных событий, которые изменили страну. Podrobnosti.ua собрали подборку главных новостей за четверг, 20 февраля.
Украина
- В столице зафиксировали температурный рекорд.
- В Украину вернулись эвакуированные украинцы.
- Самолет с украинцами прилетел в Киев, но после дозавправки вернулся в Харьков.
- В Новых Санжарах разгорелись массовые протесты.
- В центр Киева стянули силовиков.
- Появилась информация о том, есть ли в эвакуированных симптомы коронавируса.
- После эвакуации украинцев самолет дезинфицировали.
- Вечером в Новых Санжарах снова разгорелись массовые столкновения, где пострадали 9 правоохранителей.
- Протестующие бросали камни в автобусы и в сотрудников полиции.
Мир
- В Канаде столкнулись 200 автомобилей.
- Коронавирус в Китае "убил" более 2100 человек.
- На лайнере Diamond Princess появились первые жертвы коронавируса.
- В России разбился пассажирский самолет.
- В Германии расстреляли посетителей бара.
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