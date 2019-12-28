В Киеве открыли Шулявский мост [ Редактировать ]
В субботу, 28 декабря, в Киеве после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский мост. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличкой у себя на странице в Facebook.
Кличко заявил, что путепровод "будет много лет эксплуатироваться и снизит транспортную нагрузку" в Киеве.
По данным департамента транспортной инфраструктуры КГГА, движение автобусов №27Тр, 155, 550 будет восстановлено через путепровод. При этом про восстановление движения троллейбусов №22, 27, 30, 42 пообещали сообщить отдельно.
Ранее сообщалось, что в Киеве прошли испытания Шулявского моста.
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