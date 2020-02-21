Взятку в виде трех участков по 10 соток через подставных лиц получил прокурор Одесской области Максимом Вихор.

Затокская ОПГ, которая уже на протяжении пяти лет стахановскими темпами занимается разворовыванием рекреационных земель, решила заручиться поддержкой бывшего сотрудника СБУ, а ныне прокурора Одесской области Максима Вихора. С этой целью лидер ОПГ и бывший секретарь Затокского поселкового совета Вячеслав Бокий пообещал передать прокурор Вихору три участка, которые злоумышленники заполучили после поджогов баз отдыха"Топаз" и "Геолог". Переоформить земельные участки на новых подставных лиц пришлось через сложные судебные схемы, дабы потом их нельзя было вернуть обратно в коммунальную собственность Затокского поселкового совета.

Ввиду того, что 30 соток бывших баз "Топаз" и "Геолог"фигурируют в рамках уголовного производства № 12016160000000313 от 23.05.2016, соратники Бокия решили подделать в очередной раз решение Затокского поселкового совета о передаче двух земельных участков (кадастровые номера: 5110300000:02:019:0171 и 5110300000:02:019:0172) в пользу фиктивных лиц Павла Бурячка и Василия Кикирешко.

О том, что Затокская ОПГ имеет старый образец печати поселкового совета, было установлено одесской полицией еще несколько лет тому назад. С ее помощью они постоянно штампуют липовые решения о передаче земельных участков задним числом, когда данный образец печати действовал. После того, как были изготовлены новые решения Затокскогопоселкового совета, аффилированные с Максимом Вихоромподставные лица Павел Бурячек и Василий Кикирешкообратились в Белгород-Днестровскиий суд с просьбой истребовать из чужого незаконного владения два участка по 10 соток (кадастровые номера:

Таким образом, они подготовили почву для перевода прав собственности с подставных лиц, ранее засветившихся в уголовном производстве № 12016160000000313, на новых, связанных с прокурором Вихором.

Третий участок площадью 10 соток подельники Вячеслава Бокия решили вывести из-под уголовного производства с помощью решения суда о взыскании 2 млн гривен. С этой целью третье фиктивное лицо от прокурора Максима ВихораВладимир Радченко обратился в Белгород-Днестровский суд о взыскании 2 млн гривен с Игоря Варлахина http://reyestr.court.gov.ua/Review/82831157. На последнего Затокская ОПГ еще в 2015 году оформила участок площадью10 соток (кадастровый номер: 5110300000:02:019:0173), входивший в состав баз отдыха Государственной службы геологии и надр Украины "Топаз" и "Геолог". Все три иска были удовлетворены в пользу Бокия и прокурора Вихора.

Суть всех этих судебных схем, в результате которых три участка по 10 соток сменят своих собственников, состоит в том, чтобы "обелить" землю. Даже если впоследствии станет вопрос об ее возвращении в рамках очередного уголовного производства, то это нельзя будет сделать. Ведь новые "собственники", а по факту Максим Вихор, обрели земельные участки по судебному решению.

Также стоит отметить, что ранее в сюжете телеканала "1+1" под названием "У тихій Затоці чорти плодяться" один из бывших соратников Вячеслава Бокия заявил о том, что Бокий "заказал" уголовное производство в СБУ против представителя эстонского инвестора Александра Погорелого. По всей видимости, хорошие связи в СБУ помогли и в этот раз Бокию найти общий язык с прокурором Одесской области, который ранее более 10 лет проработал в спецслужбе.