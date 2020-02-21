В США назначили спецпрокурора по делам Украины [ Редактировать ]
В США Министерство юстиции утвердило нового специального прокурора по Украине. Им стал главный прокурор Бруклина Ричард Донахью. Теперь он будет заниматься всеми расследованиями, связанными с Украиной. Об этом сообщает CNN.
Этот шаг потенциально дает Генеральному прокурору Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными,
Ричард Донахью будет "координировать существующие вопросы" и "оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих".
Как оказалось, он был назначен еще в прошлом месяце, но известно о нем стало только сейчас.
Непонятно, какие дела попадут под компетенцию Донахью, но в письме заместитель генерального прокурора Джеффри Розен говорит, что "несколько отдельных открытых расследований ведутся" различными прокуратурами США и правоохранительными органами в Министерстве юстиции.
Донахью уже "занимается некоторыми вопросами, связанными с Украиной.
В соответствии с новой политикой любой новый вопрос, касающийся Украины, должен быть направлен в офис Донахью "для расследования и надлежащего рассмотрения".
Расследование Руди Джулиани и его соратников из Южного округа Нью-Йорка было самым громким делом Министерства юстиции по Украине и уже вызвало политические отголоски с учетом недавнего расследования импичмента.
Между тем, ряд других подразделений Министерства юстиции недавно инициировали или поддерживали другие дела, которые касаются Украины - от финансовых расследований, нацеленных на украинских олигархов, до киберпреступлений.
"Любое расширение или расширение существующих вопросов", связанных с Украиной, говорится в письме, теперь потребует подтверждения со стороны спецпрокурора.
Мы реализуем эту политику, чтобы избежать дублирования усилий между ведомствами и компонентами, чтобы устранить необходимость устранения конфликтов на более поздней стадии потенциально дублирующих расследований, и эффективно распределять ресурсы Департамента для надлежащей обработки потенциально важной новой информации.
Раньше сообщалось о том, что США возобновят переговоры с Северной Кореей. А также Волкер подал в отставку.
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