В пятницу, 21 февраля, на церемонии награждения победителей конкурса грантов Украинского фонда стартапов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20 февраля Украина напомнила ему Европу времен Средневековья.

Так глава государства отреагировал га вчерашние события в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев из Уханя. Там их встретили протестующие, которые целый день блокировали дороги.

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"В первую очередь я хочу поздравить как президент всех украинцев, которые вернулись на родину вчера из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома. Но, знаете, честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению", - заявил Зеленский, призвав не забывать, что все мы люди.

Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшее время появится стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что протесты в Новых Санжарах и паника из-за коронавируса часть информационно войны против Украины.