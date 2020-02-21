Протесты в Новых Санжарах - часть информационной войны против Украины - Гончарук [ Редактировать ]
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что протесты в Новых Санжарах и паника из-за коронавируса часть информационно войны против Украины. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся. Информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор", - рассказал Гончарук.
Также он добавил, что люди сейчас распространяют неправдивую историю о гражданке Китая, "которая 5 дней назад прилетела в Украину, пробыла 4 дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с РФ была остановлена, и там якобы обнаружили какой-то вирус и там якобы они что-то исследуют".
Гончарук заверил всех, что ситуация под контролем и нет причин для паники.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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