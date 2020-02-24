В Італії кількість інфікованих за останню добу зросла майже вп'ятеро. У списку 152 людини. 26 із них у реанімації, троє померли.

Щоб запобігти поширенню інфекції дочасно припинили Венеційський карнавал, скасували покази мод і футбольні матчі. Запобіжні заходи вжила і сусідня Австрія: країна припинила залізничне сполучення з Італією.

Докладніше про спалах коронавірусу в Європі - Аліса Орлова.

Окремі міста на півночі Італії у Ломбардії спорожніли. На вулицях - ні людей, ні машин. Десять комун області на карантині.

"Коронавірус - це величезна проблема. Треба бути дуже обережними, щоб уберегтися від зараження. Мені треба дбати про своє здоров'я і здоров'я моєї сім'ї", - говорить Ясін, житель Казальпустерленго.

"Добре, що закрили громадські місця. Це має стримати поширення вірусу. Позакривали справді все: лікарні, бібліотеки, навчальні заклади", - говорить П'єро Форлєо, житель Казальпустерленго.

На тлі різкого спалаху коронавірусу уряд ужив термінових заходів безпеки: на терміновому засіданні ухвалив спеціальний декрет щодо боротьби з епідемією. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте не відкидає, що за його виконанням стежитимуть військові.

"Нам необхідно забезпечити ізоляцію населених пунктів, які стали осередками інфекції. Встановимо КПП, і якщо знадобиться, задіємо Збройні сили. З цього дня в зонах спалаху скасовують усі масові заходи, обмежели роботу підприємств, навчальних закладів, заборонені всі в'їзди і виїзди без особливого дозволу", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії.

У Ломбардії - зокрема й у столиці регіону Мілані - наказали закрити усі навчальні заклади. Заборонили проводити громадські збори та служби в церквах. Музеї та публічні бібліотеки також на карантині.

"Спершу ми вирішили закрити на карнатин університети. З огляду на те, що студенти багато пересуваються містом. З тієї ж причини, трохи згодом, ухвалили закрити школи. Взагалі я запропоную президентові регіону запровадити запобіжні заходи на усю столичну міську область. Це просто обережність, ми не хочемо створювати паніки", - говорить Джузеппе Сала, мер Мілана.

У Мілані, де відбувається "Тиждень моди", будинок Армані - проведе показ без глядачів, за зачиненими дверима. Захід транслюватимуть на сайті модного будинку. Театр "Ла Скала" відсьогодні скасував усі вистави. Перенесли й низку футбольних матчів серії А. У Венеції достроково завершиться щорічний Венеційський карнавал.

За однією з версій, епіцентром спалаху захворювання стало місто Кодоньйо, неподалік від Мілана. Там вірус діагностували в 38-річного чоловіка. Імовірно, він заразився від свого знайомого, який повернувся з Китаю. Загалом, по всьому світу вже зафіксували понад 77 тисяч підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Понад 2 300 людей померли. При цьому є хороша тенденція до видужання - побороти пневмонію, спричинену вірусом, змогли понад 22 тисячі пацієнтів.