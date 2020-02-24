Повалені дерева та обірвані лінії електропередач. На Прикарпатті вирує буревій. Майже півсотні сіл без світла. В селі Хом'яківка стовбур упав на рейсовий автобус. Травмований 62-річний чоловік. Багато лиха ураган наробив в Івано-Франківську.

В середмісті зі стіни зірвав мурал - "Україна Єдина", площею майже сто квадратів. Його в 2014 створили тамтешні художники. Без даху залишилися кілька будинків та професійно-технічне училище. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме до завтра. Загалом, штормове попередження оголошене майже на всій території України. Правоохоронці закликають водіїв буди максимально уважними та обережними. Адже, окрім вітру, очікується хуртовина, місцями - град, а на дорогах ожеледиця.