В понедельник, Государственная пограничная служба Украины объявила о введении температурного скрининга пассажиров на прямых авиарейсах из Италии. Аналогичные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19 вводятся на пункте пропуске "Тиса" в Закарпатской области. Об этом сообщил представитель ГПСУ во время брифинга.

У нас установлено прямое авиационное соединение с разными городами Италии. На данный момент около 20 рейсов выполняются в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Мы приняли решение: сегодня с 20 часов все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут обязательно проходить температурную проверку.

Основной автомобильный поток из Украины в Италию (больше 90%) приходится на пункт пропуска "Тиса".

Там выполняются нерегулярные рейсы - около 500 микроавтобусов в неделю. Завтра с 8 часов утра там тоже будет обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров с целью предотвращения попадания лиц с признаком коронавируса.

Пограничники при этом будут обеспечены медицинскими респираторами с классом защиты не ниже FFP2.

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По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, температурная проверка на других пунктах пропуска будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Железнодорожное соединение между Украиной и Италией отсутствует.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.