В понедельник, 24 февраля, в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент. Об этом сообщает RAI.

Согласно сообщению, женщина страдала онкологическим заболеванием и умерла в одной из больниц города Брешиа на севере страны.

Читайте также Коронавирус в Украине: в стране усилили контроль за пассажирами из Италии

Согласно обновленным данным, количество случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 224. Больше всего зафиксировано в Ломбардии (172 заболевших). В Венето - 27 случаев COVID-19, Эмилии-Романье - 18, Пьемонте - четыре и три в Лацио.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.