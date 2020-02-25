У пасажирів прямих авіарейсів із Італії перевірятимуть температуру [ Редактировать ]
У пасажирів аеропортів "Бориспіль" та "Київ", які прибувають прямими рейсами з Італії - почали перевіряти температуру. А від сьогодні вимірюватимуть її і в тих, хто прямує до країни автівками. Таке розпорядження уряду.
Наразі в Італії на консульському обліку перебувають понад 15 тисяч українців. Усього наших громадян в Італії, за неофіційними даними, близько двох мільйонів. Інфікованих коронавірусом серед них - немає. Але через спалах недуги генконсульство України в Мілані припиняє приймати громадян та видавати документи.
У разі надзвичайної ситуації радять телефонувати на гарячу лінію відомства або писати на електронну пошту.
"Ми прийняли рішення про те, що ті. Хто прямують прямими літаками з усіх країн, в яких зафіксовані випадки захворювання, вони будуть перевірятися в тому самому режимі, в якому перевірялися рейси всього азійського напрямку, тобто посиляться заходи безпеки", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
"Пункт пропуску для автомобілів Тиса, який сполучений поблизу міста Чоп Закарпатської області, там впровадять температурну перевірку усіх транспортних засобів і пасажирів для виявлення осіб з симптомами коронавірусу", - говорить Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України.
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