Во вторник, 25 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов. Об этом он сказал на Форуме реформ, передает "РБК-Украина".

Гончарук отметил, что аудит планируется международный.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.

Гончарук добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросла минимальная пенсия. А Конституционный Суд Украины признал неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет.

Отметим, что в Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет. Но, через год, в 2021 году украинки будут выходить на пенсию в 60 лет.

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