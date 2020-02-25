Гончарук проверит, куда "утекают" деньги из Пенсионного фонда [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов. Об этом он сказал на Форуме реформ, передает "РБК-Украина".
Гончарук отметил, что аудит планируется международный.
"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.
Гончарук добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросла минимальная пенсия. А Конституционный Суд Украины признал неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет.
Отметим, что в Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет. Но, через год, в 2021 году украинки будут выходить на пенсию в 60 лет.
Читайте, зачем в Украине повысили пенсионный возраст.
Также мы писали о том, что в Украине стартовал проект по онлайн-обучению для пенсионеров.
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