В Украине стартовал проект по онлайн-обучению. Более 30 тысяч человек уже зарегистрировались на образовательном портале, где учат искать информацию в Сети, оплачивать онлайн коммунальные услуги и общаться в соцсетях, передает "Корреспондент".

В январе 2020 года министерство цифровой трансформации Украины запустило массовые онлайн-курсы по цифровому образованию. На них уже зарегистрировались более 30 тысяч человек, среди которых и 69-летняя киевская пенсионерка Елизавета Семененко.

Она рассказывает, что чрезвычайно активна в повседневной жизни, но имеет еще мало знаний для подобной активности в Сети.

онлайн-курсы по цифровому образованию/Фото: ru.depositphotos.com

"Я могу пользоваться мессенджерами, пишу сообщения, говорю через видеосвязь с родными, но хочу еще овладеть соцсетями, различными программами в моем телефоне, потому что боюсь там нажать лишнюю кнопку", - поделилась пенсионерка.

Елизавета Семененко такая не одна. По данным опроса, проведенного занимающейся маркетинговыми и социально-политическими исследованиями компанией MLS group, 53 процента украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют цифровые навыки на среднем уровне, 38 процентов - ниже среднего уровня, 15 процентов вовсе не имеют их.

При этом 48 процентов опрошенных указали, что хотят улучить свою цифровую грамотность и усовершенствовать свои цифровые навыки.

Для ликвидации цифровой безграмотности министерство цифровой трансформации запустило Национальную онлайн-платформу цифровой грамотности - "Государство и я: цифровое образование".

С помощью этого проекта в Украине за три года планируют научить шесть миллионов человек пользоваться современными гаджетами. По мнению чиновников, это должно поднять конкурентоспособность украинцев на рынке труда и повысить экономический уровень Украины.

Елизавета Семененко рассказывает, что зарегистрироваться на портале было не сложно даже для нее.

"Вводишь в специальное окно свой номер телефона, тебе приходит на телефон код, с помощью него ты регистрируешься", - делится опытом пенсионерка. По ее словам, курсами она заинтересовалась, поскольку давно хотела научиться оплачивать коммунальные счета онлайн, покупать в интернете билеты на поезд или самолет, планируя отдых.

Женщина отмечает, что ей сразу понравилась форма подачи учебного материала - короткие видео, где рассказывается, как найти в интернете нужную информацию, как зарегистрироваться в соцсети и сделать свой первый пост, как работать с документами, хранить фото в облачном хранилище, как уберечься от мошенников в интернете, и тому подобное.

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