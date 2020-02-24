В Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса в Италии - Гончарук [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в Украине усиливают меры безопасности из-за коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса.
"В связи с тем, что в Италии новый виток заболеваний, мы приняли решение о том, что пассажиры, которые будут прибывать самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления, то есть мы ужесточаем меры безопасности в Украине", - заявил премьер.
Также, всех тех, кто приехал в Украину автобусами будут проверять. На КПВВ отправляется руководитель Государственной пограничной службы.
"Даже в случае, если будет зафиксирован такой случай на территории Украины, ничего страшного не произойдет, у нас подготовлено и достаточное количество инфекционных боксов, и бригад врачей инфекционистов, есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. Никакого дефицита мы не испытываем", - подытожил Гончарук.
Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
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