Українські полярники показали "криваву" Антарктиду [ Редактировать ]
Українські полярники стали очевидцями незвичного явища. Сніг довкола антарктичної станції "Академік Вернадський" - почервонів. Науковці з'ясували - причина в мікроскопічних водоростях.
Їхні спори не бояться морозу й лежать у снігу всю зиму, а щойно тепліє - починають проростати. Та червоне забарвлення - шкодить сніговому покриву. Так він поглинає більше сонячних променів і швидше тане.
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