Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Замминистра здравоохранения Ирана заболел новым коронавирусом. Об этом сообщает издание IRNA.
Отметим, по состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.
Напомним, в Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой.
Ранее мы писали о том, что самолет компании Turkish Airlines, который летел из Тегерана в Стамбул, экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.
Напомним, что в Украину 20 февраля вернулись украинцы из Уханя. Эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
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