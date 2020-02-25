Подозрение на коронавирус в Закарпатской области: мужчину с женой поместили в изолятор [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, в Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.
Как сообщается, у больного были взяты все анализы для проверки. Сначала мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому были приняты меры, при которых мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.
Сейчас специалисты уточняют связи украинца с жителем Китая.
Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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