Во вторник, 25 февраля, в Анкаре экстренно приземлился самолет "Тегеран-Стамбул". Такие меры были необходимы из-за того, что на борту авиалайнера заподозрили коронавирус у одного из пассажиров. Об этом сообщает "Украина сейчас".

На данный момент в самолете находятся 132 человека. Всем им измеряют температуру тела и другие показатели здоровья.

Сообщается, что рейс TK879 развернули на подлете к Стамбулу. Минимум у 12 человек повышенная температура тела.

Тем временем, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Отметим, что во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.

Напомним, что в Украину 20 февраля вернулись украинцы из Уханя. Эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.