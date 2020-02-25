"Опозиційна платформа - За життя" отримала відзнаку від жителів блокадного Ленінграду в Одесі [ Редактировать ]
В Одесі сьогодні відбулися заходи з приводу 75-тиріччя Великої Перемоги та 76-ої річниці звільнення Ленінграда від фашистської блокади. Учасників тих трагічних подій Другої світової війни за одним столом зібрала "Опозиційна платформа - За Життя". Ветерани спілкувалися, згадували подвиг блокадників та слухали фронтові пісні. Народний депутат від політичної сили Микола Скорик відзначив: ці люди, незважаючи на свій вік та пережиті труднощі - зберігають оптимізм, життєлюбність, а отже завжди хочеться зробити для них щось корисне та подякувати за перемогу у війні.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Я считаю, что чтить ветеранов нужно не только 9 мая, нужно стараться это делать каждый день. Из тех трагических событий блокадники Ленинграда вынесли главное: в любой ситуации нужно оставаться людьми. Вот поэтому всегда хочется и пообщаться с ними, и почувствовать эти флюиды.
Зі свого боку громадська організація "Жителі блокадного Ленінграду" міста Одеси прийняли Миколу Скорика до лав свого об'єднання, а також вручили Пам'ятний знак "На честь 75-річчя повного звільнення Ленінграда від фашистської блокади". Голова організації Олег Кукін подякував народного депутата за те, що допоміг сьогодні зібратися ветеранам.
Олег Кукін, голова громадської організації "Жителі блокадного Ленінграду":
С Николаем Скориком наша организация сотрудничает давно. Еще в бытность губернатором Одесской области он помогал нам организовать поездки в Ленинград на памятные мероприятия и всегда очень тепло относится к блокадникам. Поэтому принято решение нашим советом: принять товарища Скорика в почетные члены организации.
Спілкуючись з журналістами, Микола Скорик нагадав, що зараз у суспільстві багато розмов про переписування історії, і дуже важливо не допустити, щоб молодь почала сприймати якісь фейкові інтерпретації подій війни, як справжні історичні факти.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Наша история - это история побед, история достижений, история героических событий, история великих людей, и ей нужно гордиться, нужно помнить о павших, чтить живых и я думаю, что от этого будет только польза для общества. И очень важна толерантность. Мы много лет жили, когда одна часть страны чтила одних героев, а другая часть страны - других, но мы всегда относились друг к другу толерантно, понимая, что у каждого есть свой взгляд на историю, история своих дедов, прадедов и так далее. Но когда идет силовое навязывание одной точки зрения - это неприемлемо.
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