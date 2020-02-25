В Одесі сьогодні відбулися заходи з приводу 75-тиріччя Великої Перемоги та 76-ої річниці звільнення Ленінграда від фашистської блокади. Учасників тих трагічних подій Другої світової війни за одним столом зібрала "Опозиційна платформа - За Життя". Ветерани спілкувалися, згадували подвиг блокадників та слухали фронтові пісні. Народний депутат від політичної сили Микола Скорик відзначив: ці люди, незважаючи на свій вік та пережиті труднощі - зберігають оптимізм, життєлюбність, а отже завжди хочеться зробити для них щось корисне та подякувати за перемогу у війні.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что чтить ветеранов нужно не только 9 мая, нужно стараться это делать каждый день. Из тех трагических событий блокадники Ленинграда вынесли главное: в любой ситуации нужно оставаться людьми. Вот поэтому всегда хочется и пообщаться с ними, и почувствовать эти флюиды.

Зі свого боку громадська організація "Жителі блокадного Ленінграду" міста Одеси прийняли Миколу Скорика до лав свого об'єднання, а також вручили Пам'ятний знак "На честь 75-річчя повного звільнення Ленінграда від фашистської блокади". Голова організації Олег Кукін подякував народного депутата за те, що допоміг сьогодні зібратися ветеранам.

Олег Кукін, голова громадської організації "Жителі блокадного Ленінграду":

С Николаем Скориком наша организация сотрудничает давно. Еще в бытность губернатором Одесской области он помогал нам организовать поездки в Ленинград на памятные мероприятия и всегда очень тепло относится к блокадникам. Поэтому принято решение нашим советом: принять товарища Скорика в почетные члены организации.

Спілкуючись з журналістами, Микола Скорик нагадав, що зараз у суспільстві багато розмов про переписування історії, і дуже важливо не допустити, щоб молодь почала сприймати якісь фейкові інтерпретації подій війни, як справжні історичні факти.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":