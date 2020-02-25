Енергетичні інновації. В Україні стартував проєкт із транспортування газо-водневої суміші. У перспективі водень хочуть використовувати в побуті, зокрема й для опалення осель у містах. Детальніше - в матеріалі моїх колег.

Новий глобальний енергоносій, який замінить вугілля й нафту. Водень уже став невід'ємною частиною енергосистем найрозвиненіших країн. На сьогодні довжина воднепроводів у світі становить понад чотири з половиною тисячі кілометрів. Більша частина у США. Понад 2600 кілометрів. Незабаром у цьому списку може з'явитися й Україна.

"Цього року ми розпочинаємо випробовування на існуючих наших мережах як себе буде поводити суміш метану та водню. Бо, ми дійсно вважаємо, що водень може бути енергією майбутнього. І вже сьогодні треба готувати існуючу інфраструктуру для того, щоб була можливість прийняти водень до існуючих мереж. Саме цим і будемо займатися. Ми обрали п’ять тестових площадок. І влітку розпочинаємо випробовування", - говорить Олег Ніконоров, директор Регіональної газової компанії.

"Уряд, команда президента, наш чудовий парламент - ми всі будемо знаходитися в діалозі з інвесторами. Тобто, що ви точно можете очікувати від нас, від української влади - передбачуваність. Ми налаштовані на те, щоби спільно шукати рішення навіть в дуже складних і непростих ситуаціях", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Проєкт обговорили сьогодні на міжнародному енергетичному форумі в Києві. Зокрема, фахівці відзначають - для гідрогена не обов'язково створювати окрему трубопровідну систему, можна використовувати існуючу, підмішуючи водень у природний газ. У Європі дозволена частка водню в природному газі. 10% - у Німеччині та 12% - у Нідерландах. Згідно з європейськими дослідженнями, в окремих випадках його вміст може сягати 20%.

"Застосування водню, перш за все, скоротить негативні ефекти тобто, викиди вуглецю, викиди інших шкідливих елементів. І саме в цьому головна перевага водню для використання. Є вже перші літаки, які дійсно використовують водень, як паливо. І автобуси, є вже потяги. Тобто, достатньо велика зосередженість у створенні водневих технологій", - говорить Леонід Уніговський, голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу.

У Європі ще в XIX столітті в багатьох містах користувалися так званим "міським газом", який робили з вугілля. Вміст водню в ньому сягав 50%. Міський газ використовували у Львові, Івано-Франківську - тут його називали світильним газом.

"Рішення про відкриття газового заводу було прийняте у 1873 році тодішнім міським магістратом. У місті Станіславові використовувався, так званий, світильний газ, який отримувався з дерев’яного, або кам’яного вугілля. І вже на той час в такому газі був присутній водень. Хочу сказати, що цей газ використовувався, в основному, для освітлення вулиць, для приготування їжі в помешканнях споживачів", - говорить Ігор Височанський, технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз".

Воднева енергетика - частина масштабного проєкту European Green Deal. У цій угоді прописано план зміни європейської енергетики від брудної вуглецевої до чистої та відновлюваної.

"У ньому задіяні фахівці-вчені, якщо не помиляюся, з 5 інститутів АНУ. Як використовується ця суміш? В опалювальних приладах, в опалювальних котлах і в газових плитах. Це буде досліджуватися без людей", - говорить Леонід Уніговський, голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу.

А для цього, наголошують фахівці, необхідно внести зміни щонайменше до 4 законів і майже трьох десятків нормативних актів. Якщо це станеться, є всі підстави говорити про Ukrainian Green Deal. Початок - газо-водневі дослідження вже покладено регіональними газовими компаніями.