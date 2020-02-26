Решение КСУ относительно "судебной реформы" не позволило сделать Верховный Суд ручным [ Редактировать ]
Решение Конституционного Суда Украины, который признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины как наивысшего судебного органа, ставит крест на попытках власти сделать правосудие в Украине карманным.
Хочу выразить глубочайшее уважение судьям Конституционного Суда Украины, которые встали на защиту независимой судебной системы. У них хватило объективности и мужества, чтобы, действуя в соответствии с Основным Законом Украины, не поддавшись давлению со стороны власти, принять обоснованное решение и остановить правовой беспредел - не позволить превратить высшую судебную инстанцию в карманный суд властей предержащих, в инструмент по обслуживанию политических интересов.
И хотя Конституционный Суд Украины не устранил саму проблему из-за отсутствия у него на это полномочий, а только указал, что должен сделать законодатель, такое решение останавливает правовой беспредел.
Я твердо убежден: главным препятствием для преступного беспредела власти является независимая судебная система, обеспечивающая верховенство права в государстве. Именно поэтому все свои усилия власть имущие направляли и продолжают направлять на ее уничтожение. Так называемая судебная реформа Порошенко 2016 года, как и псевдореформа Зеленского, направленная на сокращение численности судей Верховного Суда (напомню, данную инициативу подвергли жесточайшей критике эксперты Венецианской комиссии), преследовали единственную цель: сделать судебную систему ручной, управляемой и направляемой из властных кабинетов.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь" будет поддерживать изменения в законодательство, нацеленные на то, чтобы Верховный Суд был независимой наивысшей судебной инстанцией в стране. Потому что без этого невозможно развитие Украины как правового, демократического государства.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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