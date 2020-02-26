Решение Конституционного Суда Украины, который признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины как наивысшего судебного органа, ставит крест на попытках власти сделать правосудие в Украине карманным.

Хочу выразить глубочайшее уважение судьям Конституционного Суда Украины, которые встали на защиту независимой судебной системы. У них хватило объективности и мужества, чтобы, действуя в соответствии с Основным Законом Украины, не поддавшись давлению со стороны власти, принять обоснованное решение и остановить правовой беспредел - не позволить превратить высшую судебную инстанцию в карманный суд властей предержащих, в инструмент по обслуживанию политических интересов.

И хотя Конституционный Суд Украины не устранил саму проблему из-за отсутствия у него на это полномочий, а только указал, что должен сделать законодатель, такое решение останавливает правовой беспредел.

Я твердо убежден: главным препятствием для преступного беспредела власти является независимая судебная система, обеспечивающая верховенство права в государстве. Именно поэтому все свои усилия власть имущие направляли и продолжают направлять на ее уничтожение. Так называемая судебная реформа Порошенко 2016 года, как и псевдореформа Зеленского, направленная на сокращение численности судей Верховного Суда (напомню, данную инициативу подвергли жесточайшей критике эксперты Венецианской комиссии), преследовали единственную цель: сделать судебную систему ручной, управляемой и направляемой из властных кабинетов.

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь" будет поддерживать изменения в законодательство, нацеленные на то, чтобы Верховный Суд был независимой наивысшей судебной инстанцией в стране. Потому что без этого невозможно развитие Украины как правового, демократического государства.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"