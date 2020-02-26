Теннисистка Мария Шарапова, пятикратная обладательница титулов Большого шлема, объявила о завершении карьеры. О таком решении 32-летняя россиянка написала на своей странице в Instagram.

Теннис показал мне мир, и он показал мне, из чего я сделана. Это то, как я испытывала себя и как я измеряла свой профессиональный рост. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей горы, я все еще буду напористой. Я все еще буду покорять. Я все еще буду расти.