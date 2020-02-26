Шарапова завершила карьеру [ Редактировать ]
Теннисистка Мария Шарапова, пятикратная обладательница титулов Большого шлема, объявила о завершении карьеры. О таком решении 32-летняя россиянка написала на своей странице в Instagram.
Теннис показал мне мир, и он показал мне, из чего я сделана. Это то, как я испытывала себя и как я измеряла свой профессиональный рост. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей горы, я все еще буду напористой. Я все еще буду покорять. Я все еще буду расти.
"Теннис - я прощаюсь", - написала Шарапова под своей детской фотографией.
За свою карьеру теннисистка:
- выиграла 36 одиночных титулов,
- становилась серебряной призеркой Олимпиады в 2012 году,
- стала одной из десяти теннисисток, собравших Карьерный Большой шлем.
- четыре раза Шарапова становилась первой ракеткой мира.
Напомним, что ранее Марию Шарапову дисквалифицировали из-за допинга.
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