До начала "Евровидения-2020" осталось почти 3 месяца. Во многих странах уже определились с исполнителями, которые представят страну на международном конкурсе. В частности, от Украины на "Евровидение" поедет группа "Go-A".

Однако, все больше интриг крутится вокруг участника, который представит Россию. Отметим, что официально в стране еще не решили, кто "выиграет" путевку в Роттердам. Обычно имя музыканта известно до конца февраля. По мнению СМИ, есть несколько претендентов, среди которых выберут участника от России: Александр Панайотов, Little Big, Zivert, Ольга Бузова и Тима Белорусских.

Александр Панайотов

Александр уже несколько лет мечтает представить Россию на масштабном конкурсе, однако, увы, его попытки оставались безуспешными. Возможно именно в этом году артисту повезет.

Little Big

Группа была создана относительно недавно, в 2013 году. Очень быстро музыкантам удалось добиться неимоверной популярности не только в России, но и в Европе. Их трек Skibidi набрал более 350 миллионов просмотров на YouTube.

Zivert

Певучая стюардесса также завоевала сердца слушателей очень быстро. Практически все ее песни признаны хитами. Юлия Зиверт имеет свой собственный стиль и остается одной из самых востребованных и интересных молодых певиц в России.

Ольга Бузова

Эпатажная российская певица прямо со сцены заявила о том, что собирается ехать на "Евровидение". Однако, в каком году она собирается это сделать - пока неизвестно. Ее желание проявить себя на международном конкурсе жестко восприняли в сети. Юзеры считают, что у Оли нет шансов, а это заявление артистка сделала лишь ради пиара.

Тима Белоруссих

Предположение о том, что Тима Белорусских может представить Россию на "Евровидении" выдвинул музыкальный продюсер Игорь Крутой. Он отметил, что исполнитель будет органично смотреться на сцене и понравится публике.

Ранее мы писали о прогнозах букмекеров на "Евровидении-2020".