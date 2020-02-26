В среду, 26 февраля, и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах заявил о том, что тест-системы на новый тип коронавируса сначала будут направлены в три области. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, первыми тест-системы для выявления коронавируса получат 3 области, а именно: Львовская, Закарпатская и Черновицкая. Так как в этих регионах проживает больше всего лиц, которые работают в Италии.

"Это - регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, которые работали в Италии. Мы также ожидаем возвращения таких лиц в связи с ситуацией в Италии", - сказал Кузин.

Также состоится обучение специалистов-вирусологов, которые будут работать на локальном уровне.

"Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс. Мы должны проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров", - добавил он.

Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину. Его вместе с женой поместили в изолятор. Позже, пришли результаты анализов. Коронавируса у мужчины не обнаружили.

Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.