Проверка на коронавирус: куда в первую очередь доставят тест-системы [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах заявил о том, что тест-системы на новый тип коронавируса сначала будут направлены в три области. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, первыми тест-системы для выявления коронавируса получат 3 области, а именно: Львовская, Закарпатская и Черновицкая. Так как в этих регионах проживает больше всего лиц, которые работают в Италии.
"Это - регионы, где, по нашим данным, наибольшее количество лиц, которые работали в Италии. Мы также ожидаем возвращения таких лиц в связи с ситуацией в Италии", - сказал Кузин.
Также состоится обучение специалистов-вирусологов, которые будут работать на локальном уровне.
"Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс. Мы должны проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров", - добавил он.
Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину. Его вместе с женой поместили в изолятор. Позже, пришли результаты анализов. Коронавируса у мужчины не обнаружили.
Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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