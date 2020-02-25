Во Вьетнаме все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом CОVID-19, полностью выздоровели. Об этом сообщает VNExpress, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Вьетнама.

Заболевшие коронавирусом находились в инфекционных отделениях больниц страны.

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В сообщении также говорится, что Вьетнам разработал 4 сценария противодействия эпидемии.

Напомним, что случаи заражения коронавирусом во Вьетнаме были зафиксированы в начале февраля.

К слову, по состоянию на 24 февраля, в Италии было зафиксировано уже 229 случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим в Украине приняли решение усилить меры безопасности. В частности, пассажиры, которые будут прибывать самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления.

Ранее мы также сообщали о том, что в Иране от коронавируса погибли 50 человек.