Во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом [ Редактировать ]
Во Вьетнаме все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом CОVID-19, полностью выздоровели. Об этом сообщает VNExpress, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Вьетнама.
Заболевшие коронавирусом находились в инфекционных отделениях больниц страны.
В сообщении также говорится, что Вьетнам разработал 4 сценария противодействия эпидемии.
Напомним, что случаи заражения коронавирусом во Вьетнаме были зафиксированы в начале февраля.
К слову, по состоянию на 24 февраля, в Италии было зафиксировано уже 229 случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим в Украине приняли решение усилить меры безопасности. В частности, пассажиры, которые будут прибывать самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления.
Ранее мы также сообщали о том, что в Иране от коронавируса погибли 50 человек.
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