В Закарпатской области местного жителя госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Так, у 35-летнего жителя села Дедова повысилась температура. Также он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе. Затем созвали противоэпидемическую комиссию и приняли решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

"Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Жителя Береговщины будут проверять на коронавирус", - говорится в сообщении.

Отметим, в начале февраля в Украине госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Этот вирус потом не подтвердился у украинцев.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.