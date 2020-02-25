Подозрение на коронавирус: в Закарпатской области госпитализировали мужчину [ Редактировать ]
В Закарпатской области местного жителя госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Mukachevo.net.
Так, у 35-летнего жителя села Дедова повысилась температура. Также он рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе. Затем созвали противоэпидемическую комиссию и приняли решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.
"Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Жителя Береговщины будут проверять на коронавирус", - говорится в сообщении.
Отметим, в начале февраля в Украине госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Этот вирус потом не подтвердился у украинцев.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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