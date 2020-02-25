Подозрение на коронавирус в Закарпатской области: появились результаты анализов [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что симптомы жителя Закарпатья, госпитализированного с подозрением на коронавирус, не подпадают под клиническое проявление новой инфекции. Об этом сообщает УНН.
"Мужчина был госпитализирован вчера, и, на самом деле, уже 10 дней как идут клинические проявления", - сказал Кузин.
По его словам, температура у мужчины повышенная, но "не так, как обычно происходит при случае инфицирования новым коронавирусом в человека".
После клинического обследования и проведения эпидемиологического обследования, расследования такого случая было установлено, что этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято. Однако пример Закарпатья продемонстрировал довольно быструю реакцию как бригад скорой помощи, так и больничной сети в целом.
Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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